Seinäjoen Jalkapallokerhon toiveet saada kolme pistettä Veikkausliigan avauskierroksen ottelusta PS Kemiä vastaan ovat nyt romuttuneet lopullisesti. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt seuran valituksen liigan avauskierroksen ottelusta PS Kemiä vastaan.

SJK voitti huhtikuun alkupuolella Rovaniemellä pelatun ottelun 2–0, mutta se peluutti kamppailussa kuutta edustuskelvotonta pelaajaa, joten ottelun tulos käännettiin kemiläisten 3–0-voitoksi. Kyseessä oli inhimillinen erehdys. Yksittäinen pelipassi maksaa seuralle 45 euroa.

Tänään iltapäivällä Kemiä vastaan jälleen pelaava SJK on sarjataulukossa neljäntenä. SJK:n ero sarjaa johtavaan HJK:hon on neljä pistettä, mutta HJK:lla on yksi peli enemmän pelattuna.

ESA KIVIMÄKI