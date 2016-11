– Kyllähän tämä rumasti sanottuna vituttaa aina hävitä. Ollut tosi vaikea vuosi, mutta nyt se on ohi näiden pelien osalta, Teemu Pukki tiivisti voitottomuuden vuonna 2016.

Päävalmentaja Hans Backelta ei kiroilua kuulla, mutta sisällä kiehui. Vähän samalla tavalla kuin lokakuussa Reykjavikissa kitkerän 2-3-tappion jälkeen.

– Kova alku, ja he saivat maalin, mutta pääsimme mukaan ja toisella puoliajalla meillä oli lähes 4–5 hyvää maalipaikkaa. Pelaajat tekivät kaikkensa, ja viimeisellä vartilla Ukraina oli peloissaan, Backe sanoi.

– Mutta emme olleet tarpeeksi tehokkaita, siinä se. Näistä paikoista pitäisi ottaa maali tai kaksi, hän tiivisti heti perään sen ”ikuisen ongelman”.

– En tiedä mistä se kumpuaa, ettei laiteta palloa häkkiin niin suvereenisti kuin Ukraina tai muut maajoukkueet. Ehkä se on itseluottamuksen puutosta, mutta kaikkemme tehtiin, maalivahti Lukas Hradecky manaili.

Parhaat paikat hukkasivat Pukki, Sakari Mattila sekä Eero Markkanen. Pukki sai pallon maalivahdin jalkojen kautta ohi, Mattila puski maalivahdin käsiin, ja Markkanen latasi maalivahdin edestä yli. Oli siinä kiroilemista.

– Maalivahti tuli aika hyvin vastaan, oli aika pieni kulma. Mutta kyllähän siitä olisi voinut jotain parempaa tehdä, Pukki sanoi.

– Pääsin tuikkaamaan reboundista. Veska oli tosi lähellä, minun oli pakko vetää kattoon se. No sitten se meni yli. Selittelyt ei auta, kyllä tuosta pitää tehdä maali. Tuosta menee käytännössä aina, mutta tänään ei, harmissaan ollut Markkanen totesi.

Toivoa

Backen saldo Suomen valmentajana on nyt kaksi tasapeliä ja yhdeksän tappiota. Ja mikä tärkeämpää, MM-karsinnoista yksi tasapeli ja kolme tappiota. Lopputurnaus voitaneen unohtaa jo.

– Tällaisten pelien jälkeen on mielestäni toivoa. Ylsimme tasapäiseen suoritukseen EM-lopputurnausjoukkueen kanssa, ja paikkoja oli. Ja pelaajien asenne antaa myös toivoa, Backe kuitenkin muistutti.

– Tottakai karsinnan viimeisestä kuudesta pelistä haetaan tulosta, mutta myös rakennetaan tätä. Ja se antaa motivaatiota.

Backe ei siis heitä pyyhettä kehään.

– Ei missään nimessä. Tällaisen pelin jälkeen, vaikka oletkin hävinnyt, olo on kuitenkin ookoo koska pelaajat tekivät valtavasti töitä.

Eri asia sitten on, mitä sanoo Palloliitto.

– Sitä on kysyttävä liitolta. Minä vain jatkan parhaani tekemistä.

Pelaajat eivät ainakaan sano Backen suhteen mitään.

– Me pelaajat pelataan niin kuin Backe haluaa, se on meidän homma. Ei ole meidän tehtävä kommentoida niitä hommia. Yritetään tehdä kaikkemme niin kauan kuin valmentaja käskee, aina suorapuheinen Hradecky painotti.

– Ei vaan olla tällä hetkellä tarpeeksi hyviä. Ei siihen auta mitkään taiat eikä metkut.

Ukrainan Shevtshenko antoi tunnustusta Suomelle

Ukrainan päävalmentajana neljän karsintapelin jälkeen tappiotta jatkava Andri Shevtshenko totesi voiton olleen ansaitun, mutta paineessakin isännät olivat.

– Avauspuoliaika oli vahva, mutta toisella puoliajalla väsymys alkoi tuntua ja menetimme pelin hallintaa sekä aggressiivisuutta. Puolustus teki muutaman virheen, mutta selvisimme ja saimme kolme pistettä. Se on tärkeintä, tämä on vaikea lohko, Shevtshenko summasi.

– Suomellekin on annettava kunniaa. He tulivat toiselle jaksolle hyvin ja painostivat korkealta. He saivat uhattua meitä.

