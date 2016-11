SB Vaasa on tehnyt loppukauden kattavan sopimuksen hyökkääjä Valtteri Nurmen kanssa. Nurmi on divaritasolle kovan luokan vahvistus, joka on divarin ja entisen 1. divisioonan kaikkien aikojen pistepörssissä sijalla 9. Hän on tehnyt pisteitä Kirkkonummi Rangersissa, Westend Indiansissa sekä vaasalaisissa Woodcuttersissa ja SB Vaasassa. 182 ottelussa hän on tehnyt saldon 127+219=346.

Nurmi on edellisen kerran edustanut SB Vaasaa kaudella 2014-15. Salibandyliigassa hän on pelannut Rangers-paidassa 45 ottelua pistein 9+15=24. Edellisellä divarikaudellaan hän iski yli 30 pistettä.

– Nurmi tuo kilpailua sentteriosastollemme ja mahdollistaa Valtteri Pajusen siirron luonnolliselle pelipaikalleen puolustajaksi, kun kaikki ovat terveinä, luonnehtii päävalmentaja Jani Lipsanen.

– Lisäksi hän on vähän erilainen pelaajatyyppi muuhun rosteriin verrattuna. Hän pystyy lisäksi antamaan ratkaisevia syöttöjä hyökkäysalueella vähän hitaammistakin pallollisista hyökkäyksistä organisoitua puolustusta vastaan.

Nurmi oli jo kesällä ensimmäisiä pelaajia, joita Lipsanen yritti houkutella mukaan, mutta ei vielä silloin innostunut riittävästi.

– "Valtsu" ei halua pyöriä puolivaloilla. Hän on johtajatyyppi, joka haluaa viedä omaa ja kentän peliä eteenpäin, Lipsanen tietää.

Nurmi on edustuskelpoinen jo viikonlopun kahdessa kotiottelussa.

SB Vaasa kohtaa lauantaina 19. marraskuuta joensuulaisen Josban ja sunnuntaina 20. marraskuuta Loviisan Torin. Josba-ottelu pelataan kello 14.30 Laihian monitoimihallissa. Sunnuntaina SB Vaasa pelaa tutussa paikassa tuttuun aikaan: ottelu alkaa kello 16 Botniahallissa Mustasaaressa. Myös seuraavana viikonloppuna SB Vaasalla on kaksi kotiottelua.

SB Vaasa on salibandyn divarissa tällä hetkellä kuudentena. Se on pelannut kahdeksan ottelua ja koonnut yhdeksän sarjapistettä.