Jalkapallon Englannin Valioliigassa sijalla 17 oleva Crystal Palace ilmoitti torstaina, että päävalmentaja Alan Pardew'n työt seurassa päättyvät. Seuraa lähes kaksi vuotta valmentaneen Pardew'n, 55, lähtö koitti Palacen voitettua vain yhden yhdestätoista viime pelistään. Joukkue on vain pisteen putoamisviivan yläpuolella.

– Minulla on paljon hyviä tunteita tätä seuraa kohtaan, ja olen surullinen, että aikani täällä on ohi. Minulla on erityinen suhde seuraan ja toivon, että se pysyy, Palacea pelaajana aikoinaan yli sadassa ottelussa edustanut Pardew sanoi.

Palace kohtaa seuraavaksi Watfordin tapaninpäivänä, eikä tuon ottelun vastuuvalmentajasta ole vielä tietoa. Seuran mukaan uusi päävalmentaja palkataan niin nopeasti kuin mahdollista.

STT