Tappio oli puolustavalle mestarijoukkue Clevelandille toinen peräjälkeen. Clevelandin tähtipelaaja LeBron James kehui vastustajajoukkuetta.

– He tekivät hyvää työtä. He pelasivat epätoivoista koripalloa, sillä he olivat hävinneet kolme edellistä otteluaan. Tietyllä tapaa tämä oli outo peli. Ottelun alussa tuomarin pilli soi niin tiuhaan, että emme päässeet rytmiin. Jouduimme vaikeuksiin, he rikkoivat rytmimme, James sanoi.

– Meidän pitää nyt miettiä ja löytää keinot päästäksemme takaisin voittojen tielle, James jatkoi.

STT