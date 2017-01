Chelsean ero toiseksi nousseeseen Arsenaliin on kahdeksan pistettä. Lontoolaisseuroilla on kolmoisjohto, sillä Tottenham on pisteen päässä verivihollisestaan.

Arsenal otti tahmean 2–1-kotivoiton Burnleystä. Isäntien Shkodran Mustafin puskema maali näytti jäävän ottelun ainoaksi, mutta lisäajalla alkoi tapahtua. Ensin Andre Gray iski rangaistuspotkusta 1–1:een. Lisäajan kahdeksannella minuutilla myös Arsenal pääsi pilkulle eikä Alexis Sanchez erehtynyt.

Burnleylle jäi jossiteltavaa, sillä tilanteessa rikottu Laurent Koscielny oli hidastuskuvien perusteella paitsiossa.

– Valioliiga on kova sarja, mutta tarvitset erotuomareita tekemään oikeita päätöksiä, Burnleyn käskijä Sean Dyche puhisi BBC:lle.

Arsenal pelasi viimeiset puoli tuntia alivoimaisena, kun keskikenttäpelaaja Granit Xhaka lensi suihkuun suoralla punaisella. Myös Arsenalin manageri Arsene Wenger sai käskyn poistua pukukoppiin kuumilla loppuhetkillä.

Leicesterillä mättää kaikki

Hallitseva mestari Leicester näyttää valuvan kohti putoamistaistelua. Tällä kertaa joukkue hävisi vieraissa Southamptonille 0–3. Kotijoukkueen maalit tekivät James Ward-Prowse, Jay Rodriquez sekä rangaistuspotkusta Dusan Tadic.

Viime kaudella Leicester rellesti matkaotteluista eniten voittoja, 11, mutta tämän kauden vieraspeleistä joukkue ei ole kyennyt nappaamaan vielä kertaakaan täyttä pistepottia. Leicester on kerännyt 22 ottelusta 21 pistettä, ja vain kerran aiemmin historiassa hallitsevalla mestarilla on ollut tässä vaiheessa kautta yhtä vähän pisteitä.

– Peliesityksemme oli minun vikani. Meillä pitää olla enemmän halua, jotta voimme voittaa vieraissa. Kaikki mättää. Olen erittäin turhautunut, Leicester-luotsi Claudio Ranieri sadatteli BBC:lle.

STT