Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS on hylännyt Serbian tekemän valituksen Kosovon jäsenyydestä Euroopan jalkapalloliitto Uefassa.

Kosovo sai Uefan jäsenyyden viime toukokuussa Serbian vastuksesta huolimatta. CAS myönsi Serbian valituksella olleen pohjaa, koska Uefan sääntöjen mukaan jäsenyys on avoinna Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) tunnustamille valtioille. Kosovo ei ole YK:n jäsen, mutta CAS:n mukaan Uefa-jäsenyys on perusteltu, koska suuri osa YK:n jäsenistä on tunnustanut Kosovon itsenäisyyden.

Kosovo sai viime vuonna myös jäsenyyden kansainvälisessä jalkapalloliitossa (Fifa) ja pääsi pikavauhdilla mukaan syksyllä alkaneisiin MM-karsintoihin. Karsintojen avausottelussaan se pelasi Suomen kanssa 1–1-tasapelin.

