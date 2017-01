SB Vaasa kulki alusta loppuun muutaman maalin NST:n edellä. Parhaimmillaan SB Vaasa johti 4-0 ja 10-5. Päätöserässä NST teki yhden maalin enemmän kuin SB Vaasa, mutta neljän maalin eron kuromiseen se ei riittänyt. Kolmanteen erään NST vaihtoi maalivahtia, ja Juha Ahtiainen korvasi Jarkko Monthanin.

Vaasalaisjoukkueen pistemiehet olivat sunnuntaina Kevin Nylund (1 + 3), Janne Karvonen (2 + 2), Jyri Järvinen (2 + 0) ja Henry Backman (1 + 1). Yhden maalin miehiä olivat lisäksi Tuomas Metsänen, Valtteri Nurmi, Pekka Kontturi ja Sami Saari.

Maalivahti Topias Laitalalla piti kiirettä 34 torjunnan kanssa. Laitala sai tililleen myös syöttöpisteen yhteen maaliin.

Uudenkaarlepyyn Blue Fox puolestaan järjesti sunnuntaina jymy-yllätyksen kukistamalla sarjakärki SB Welhot maalein 6-5 kotiottelussaan Tähtihallissa. Lauantaina Welhot ehti jo kurmoottaa SB Vaasaa murskalukemin 2-8.

Kolmannen erän puolivälissä tilanne oli vielä tasan 4-4. Mikael Nyvall ja Anton Kallvik tekivät Blue Foxille neljässä ja puolessa minuutissa kaksi maalia, minkä jälkeen Welhot otti aikalisän ja haki kavennusta kuudella kenttäpelaajalla ilman maalivahtia. Yhden maalin se onnistuikin tekemään.

Viikonvaihteen sarjakierroksen jälkeen Welhot johtaa edelleen divaria. Pohjalaisjoukkueista parasta sijaa hallinnoi divaritulokas Nurmon Jymy, joka on kuudentena. Blue Fox on kahdeksantena juuri pudotuspeliviivan yläpuolella, ja SB Vaasa on sijalla kymmenen.

MINNA KALLASVUO