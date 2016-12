Tällä kaudella Blomqvist edusti Sportia 22 liigaottelussa, joissa hän teki yhden maalin ja syötti kolme.

ESV Kaufbeuren on neljäntoista joukkueen DEL2-liigassa tällä hetkellä kahdeksantena. Joukkueen pistepörssiykkönen on Rauman Lukon kasvatti Jere Laaksonen, joka pelasi kausina 2012–14 Sportissa yhteensä 65 mestisottelua tehopistein 15+17. Tällä kaudella hän on iskenyt 27 ottelussa tehot 5+21.

Kaufbeurenissa hyökkää myös Hämeenlinnan Pallokerhosta lähtöisin oleva Joona Karevaara.