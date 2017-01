– Pukuhuoneessa pitää puhua saksaa. Kieli on yhdysside, muuten syntyy kuppikuntia. Pelaajan on opiskeltava saksaa, siitä on tehtävä sääntö. Muussa tapauksessa joutuu maksamaan, Hoeness jyrisi.

Bayernin suuruuden arkkitehtinä pidetty Hoeness palasi marraskuussa seuran puheenjohtajaksi oltuaan välillä sivussa kärsiessään vankeusrangaistusta veronkierrosta. Hoeness täytti torstaina 65.

STT