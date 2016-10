Korpelan, 30, ura on menestyksekäs: mestaruuksia niin Suomessa, Norjassa kuin Saksassakin, kaksi EM-lopputurnausta, 69 maaottelua ja myös valinta maailman neljänneksi parhaaksi maalivahdiksi vuonna 2014. Hän voitti tänä vuonna Saksan mestaruuden.

Tänä vuonna siirryttiin miesten vuoden pelaajan osalta uuteen aikaan eli ns. eurooppalaiseen rytmiin kun vuoden pelaaja palkittiin kesäkuussa ensimmäistä kertaa järjestetyssä Respect Ballissa. Vuoden miespelaajaksi valittiin kesällä Lukas Hradecky.

Vuoden U21 pelaaja Simon Skrabb on malliesimerkki kaikille miten rakennetaan omaa uraa kohti huippua. Laadukas, määrätietoinen ja keskittynyt tekeminen on hänelle itsestään selvää jokaisessa harjoituksessa ja ottelussa, todellinen ammattilainen. Pelikäsitys on huippuluokkaa ja vasen jalka on ollut U21-maajoukkueelle erittäin arvokas.