Aleksander Barkov (vas.) palasi pitkältä toipilasjaksolta heti tehopisteille. Kuvassa Floridan NHL-tähti kamppaili New York Islandersin Ryan Pulackin kanssa viime kevään playoffseissa. LEHTIKUVA/AFP

Kaksikon paluu oli sikäli onnistunut, että Florida voitti kotiyleisönsä edessä Anaheim Ducksin 2–1 ja Barkov oli syöttämässä Huberdeaun tekemää voittomaalia.

– Olin innoissani paluusta, ja uskon, että "Huby" oli myös. Menimme vain kaukaloon, pidimme hauskaa ja onneksi teimme maalin. Olemme työskennelleet kovasti viime kuukauden kuntoutuaksemme, Barkov sanoi Sun Sentinel -lehdelle.

– Teimme maalinkin, joten on aika uskomaton fiilis. Se on hienoa varsinkin siksi, että voitimme tämän pelin. Tämä oli tiukka peli. Anaheim on yksi liigan parhaista joukkueista, joten tämä oli suuri voitto meille, Barkov jatkoi.

Aho iski voittomaalin

Barkov oli sivussa 15 ottelun ajan. Syyksi kerrottiin selkävamma. Perjantaina hän pelasi liki 19 minuuttia.

– Barkov ja Huberdeau pelasivat uskomattoman hyvin, kun otetaan huomioon, että tämä oli heidän ensimmäinen pelinsä loukkaantumisen jälkeen, kehui Panthersin päävalmentaja Tom Rowe Sun Sentinel -lehdelle.

Anaheimin puolustaja Sami Vatanen puolestaan jätti pelin kesken ottelun toisessa erässä loukkaantumisen takia. Vatasen ilmoitettiin kärsivän alavartalovammasta.

Viime ajat vahvassa myötätuulessa viilettänyt NHL-tulokas Sebastian Aho oli jälleen pelipäällä perjantaina. Ahon seura Carolina voitti kotikaukalossaan Edmonton Oilersin 2–1, ja suomalaishyökkääjä teki Hurricanesin voittomaalin ylivoimalla kolmannessa erässä.

Aho kiskaisi limpun nuottaan suoraan syötöstä ohi Edmonton-maalivahti Cam Talbotin. Syöttöpisteen maaliin sai myös Teuvo Teräväinen.

– Yleensä etsin syöttöpaikkaa. Nyt päätin vetää, ja onneksi kiekko meni sisään, Aho tunnelmoi NHL:n nettisivujen mukaan.

Maali oli Aholle jo kauden 16:s. Hän on nyt nakutellut yhteensä 16+15=31 tehopistettä 50 ottelussa kuluvalla kaudella.

STT