Florida Panthers on löytänyt pelivireen NHL-jääkiekossa epätasaisen alkukauden jälkeen. Maanantain vastaisena yönä joukkue otti kolmannen peräkkäisvoittonsa neljän pelin vieraskiertueella ja neljännen voittonsa viiden pelin aikana, kun liigan kärkiporukoihin lukeutuva New York Rangers taipui kotijäällään 2–3-tappioon.

Aleksander Barkov kirjasi syöttöpisteen ja teki vieraspisteet ratkaisseen osuman voittolaukauskisassa. Aiemmin Vincent Trocheck oli myös osunut Panthersille, kun taas Rangersilta rangaistuslaukauksessaan epäonnistuivat sekä Mats Zuccarello että Brandon Pirri.

– On tosi tärkeää, että saimme kuusi pistettä kahdeksasta mahdollisesta tämän vieraskiertueen aikana. Pelasimme oman divisioonamme tai konferenssimme joukkueita vastaan, joten kolme voittoa on hyvä juttu. Tästä on hyvä palata kotiin ja pelata vielä paremmin, Barkov iloitsi NHL:n nettisivuilla.

Barkovin rangaistuslaukausmaali Rangers-vahti Henrik Lundqvistin taakse oli kaunis lirutus. Kiekko lipui harhautusten jälkeen juuri ja juuri maaliviivan paremmalle puolelle, turhauttaen uransa 700. NHL-pelin pelanneen ruotsalaisvahdin.

– Olen yrittänyt tuollaista kesästä lähtien, mutta en tuolla tavalla. Olin hieman onnekas. Hän (Lundqvist) tökkäsi mailallaan minua kohti, ja kiekko meni maaliin vähän kuin hidastetussa filmissä, Barkov myhäili.

Laine jäi tehopisteittä

Carolinan Teuvo Teräväinen sai syöttöpisteen 3–1-voitossa Winnipegistä. Patrik Laine ampui kahdesti, mutta ilman tulosta. Laine otti jäähyn, jonka aikana Carolina iski ottelun ratkaisseen 3–1-maalin.

Sami Vatanen urakoi isot minuutit Anaheimin puolustuksessa, mutta saldona oli 2–3-tappio Los Angelesille. Markus Nutivaaran Columbus puolestaan nujersi vieraspelissä nimekkään Washingtonin 3–2. Voitto-osuman laukoi ruotsalainen Alexander Wennberg, kun peliaikaa oli jäljellä alle minuutti.

Columbus on ollut NHL:n alkukauden yllättäjiä. Joukkue on voittanut 16 pelistään kymmenen.

