Ensimmäinen osakilpailu ratkottiin aikaratsastuksessa, jossa virhepisteet ynnättiin mukaan sekunteina. Backlund hyppäsi virheittä radan, jossa esteet olivat maksimissaan 140 cm:n korkeudella.

– En yhtään innostu johtoasemasta vielä tässä vaiheessa, sääli ettei mitaleja jaeta jo perjantaina. Kaksi vuotta sitten Ypäjällä johdin Wilhelminalla SM-kilpailua, ja viimeisenä päivänä putosin vesihautaan, muistutti Backlund tiedotteessa.

– Hevonen on tosi hyvä, varovainen ja kyvykäs – kaikista hevosistani tähän asti laadukkain. Se on ollut minulla nelivuotiaasta asti, mutta sillä on ollut pitkiä sairaslomia. Eniten mietin, millä saan pysymään vireen yllä ja hevosen jaksamaan henkisesti ja fyysisesti kaikki nämä kierrokset.

Nuorten ja junioreiden maajoukkuevalmentajana toimivalla Backlundilla on Wiseguylla kultaa vuodelta 2013 ja hopeaa 2012 sekä pronssia Aarabellella 2004. Hänen omat valmennettavansa olivat junioreiden kärkikolmikossa perjantaina.

Nuorten SM-kilpailussa johdon otti Oulun Ratsastajien Kirsi Kankaala, joka kiidätti Ultrafoxin vauhdikkaimmin ja virheittä maalikameran linjalle ensimmäisessä osakilpailussa.

Kotiyleisön iloksi toiseksi nousi kilpailun järjestäjäseuran, Etelä-Pohjanmaan urheiluratsastajien Joni Koivusalo ruunalla Renessin. Seinäjokelaisratsukko teki puhtaan radan 130 cm:n esteillä.

Junioreiden ensimmäinen SM-osakilpailu hypättiin 125 cm:n esteillä, ja perusradalta uusintaan selviytyi 32 startanneesta vain neljä ratsukkoa. Puhtaalla radalla ja nopeimmalla ajalla maaliin laukkasi Hattel Ridersin Henna Vahantila hevosella Zino.

Etelä-Pohjanmaan Urheiluratsastajat ry ja Kyläkauppa toteuttavat yhteistyössä Miljoona Hevonen -tapahtuman jo kolmatta kertaa. Kilpailut jatkuvat lauantaina ja sunnuntaina, jolloin SM-esteillä ratsastetaan viimeiset, ratkaisevat osakilpailut. Yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy.

Lähde: Suomen Ratsastajainliiton tiedote