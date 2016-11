Kaikki on hyvin Suomen miesten jalkapallomaajoukkueessa. Näin voisi päätellä päävalmentaja Hans Backen leveästä hymystä, kun hän poistui Palloliiton liittohallituksen kokouksesta Jyväskylässä.

Hetkeä aiemmin Backe oli antanut liiton luottamusjohdolle raporttinsa tähänastisesta taipaleestaan Suomen päävalmentajana.

– Erittäin hyvin, Backe vastasi kysymykseen, miten hänen selontekonsa otettiin kokouksessa vastaan.

Backen poistumista edelsivät suljettujen kokousovien takaa kuuluneet aplodit.

Kaikki ei kuitenkaan ole hyvin miesten maajoukkueessa. Sen myöntää myös Palloliiton puheenjohtaja Pertti Alaja.

Suomi on kerännyt neljästä pelaamastaan MM-karsintaottelusta yhden pisteen, ja kuluvan vuoden voittosarake näyttää nollaa.

Backe kuitenkin jatkaa päävalmentajana – ainakin vielä. Alajan mukaan keskustelu maajoukkueen tilanteesta jatkuu tulevissa kokouksissa, viimeistään 12. joulukuuta.

– Meillä on aikaa jauhaa ja pohtia tilannetta. Yksi piste ei tyydytä ketään, ei myöskään Hassea (Backea). Paljon hyvää on tapahtunut, mutta pisteitä on tosi vähän, Alaja selvitti.

Alajan mukaan liittohallitus ehti keskustella maajoukkueesta vain lyhyesti, sillä tieto Roman Eremenkon kilpailukiellosta tuli kesken kokouksen.

Backe "ymmärtää kritiikin"

Alaja ei sanonut suoraan, horjuuko Backen palli.

– Hasse on henkilönä erittäin mukava. Tyytyväisyys tulee kuitenkin paljon sen kautta, paljonko meillä on pisteitä, vaikka niiden taakse täytyy osata nähdä, hän kommentoi jokseenkin ympäripyöreästi.

Sekä Alaja että Backe pitivät etenkin karsinnat avannutta Kosovo-tasapeliä heikkona esityksenä.

– Lopulta kyse on tuloksista, mutta pelejä pitää analysoida syvemmin. Olemme näissä karsinnoissa luoneet paikkoja tasapeleihin ja voittoihin, Backe sanoi.

Alajan mukaan Suomi ”floppasi” Kosovo-ottelussa.

– Islanti-pelissä oli paljon hyvää, ja Kroatia on yksi parhaista joukkueista maailmassa. Ukraina-ottelussa oli potkua, Alaja listasi Suomen muut pelatut karsintakamppailut.

Backe myöntää ymmärtävänsä jyrkän kritiikin, jota on tullut muun muassa tiedotusvälineiltä ja kannattajilta. Suomen mahdollisuudet MM-kisoihin ovat ohuet, vaikka takana on vasta neljä kamppailua.

– On normaalia, että kritiikkiä tulee, kun emme ole saaneet voittoja, hän sanoi.

. Mielettömän huono onni .

Vaikka ongelmat vaikuttavat olevan pintaa syvemmällä, Backe nostaa esille myös huonon tuurin. Hän muistuttaa, että maajoukkuetta ovat vaivanneet loukkaantumiset.

Alaja on päävalmentajan kanssa samoilla linjoilla.

– Mielettömän huono onni on vaivannut. Jumalan kättä ei ole ilmaantunut, Alaja makusteli liittohallituksen kokouksen jälkeen pidetyn valtuustokokouksen alkupuheessaan.

Seuraava mahdollisuus napata karsintojen avausvoitto aukenee maaliskuussa, kun Suomi kohtaa vieraissa Turkin.

– En anna periksi neljän ottelun jälkeen. Turkki-ottelu on avainpeli, joka meidän on voitettava. Meidän täytyy saada voittoputki päälle, Backe uhosi.

STT