Tämä ja viime kausi on ajettu niin, että MM-kärki ajaa erikoiskokeet ensimmäisenä perjantaina ja lauantaina. Tämä on hankaloittanut kärkimiehen ajoa soraralleissa, ja neljännen peräkkäisen mestaruutensa tänä vuonna ottanut Sebastien Ogier on kritisoinut järjestelmää.

Rallisarjaa hallinnoivan WRC:n komissio päätti keskiviikkona myös uudistuksesta power stage -pisteisiin. Kilpailun päätöserikoiskokeella on tähän asti saanut ekstrapisteitä ek:n kolme parasta (pistein 3–2–1), jatkossa pisteitä saavat viisi parasta (5–4–3–2–1).

STT