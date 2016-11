Rangaistuspotku tuomittiin, kun Arsenalin Laurent Koscielny rikkoi Tottenhamin Mousa Dembeleä. Pitkältä loukkaantumistauolta peleihin palannut Kane ei rangaistuspotkussaan epäonnistunut.

Arsenal on jäänyt sarjakärki Liverpoolista kaksi pistettä, kun molemmat joukkueet ovat pelanneet 11 ottelua. Tottenham on jäänyt kärjestä viisi pistettä. Liverpool otti paikkansa kärjessä murskaamalla kotonaan Watfordian 6–1. Liverpoolilla on koossa 26 pistettä, Chelsealla 25 ja Manchester Cityllä sekä Arsenalilla 24 sarjapistettä.

STT