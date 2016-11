Argentiina vei finaalin 3–2. Kroatia johti kahden ensimmäisen päivän jälkeen voitoin 2–1, joten Argentiinan piti voittaa molemmat sunnuntain kaksinpelit noustakseen mestariksi.

Jalkapallolegenda Diego Maradonan seuratessa katsomosta Argentiinan toiveet näyttivät jo murtuvan, kun Marin Cilic eteni sunnuntain ensimmäisessä ottelussa 2–0-johtoon Juan Martin del Potroa vastaan.

Kroatia oli kotiyleisönsä edessä erävoiton päässä mestaruudesta, mutta Del Potro venyi ihmeeseen kahden entisen US Openin voittajan kamppailussa. Del Potro nousi viisituntisen ottelun voittoon lukemin 6–7 (4–7), 2–6, 7–5, 6–4, 6–3.

Del Potron tasoitettua voitot ratkaisu siirtyi viimeiseen kaksinpeliin Federico Delbonisin ja kovista syötöistään tunnetun Ivo Karlovicin välillä. Maailmanlistalla 20:ntena majaileva Karlovic oli ottelun suosikki, mutta Delbonis (maailmanlistan 41:s) mursi hänen syöttönsä neljästi ja voitti suoraan kolmessa erässä 6–3, 6–4, 6–2.

– Tämä on yksi unelma, joka on nyt toteutunut. Yritin vain keskittyä siihen mitä minun piti tehdä – olisi ollut katastrofi jos olisin miettinyt mitään muuta, Delbonis kertoi.

Davis cupin voitto on kiertänyt Argentiinaa pitkään. Maa on ollut neljä kertaa finaalissa häviävänä osapuolena: 1981, 2006, 2008 ja 2011. Argentiina on 15:s maa, joka on yltänyt Davis cupin mestaruuteen.

Kroatian ainoa mestaruus on vuodelta 2005.

