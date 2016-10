Alanko vei Jaron johtoon vähän ennen taukoa ja voiton varmistivat toisella jaksolla Papa Niang sekä Markus Kronholm.

Kun ykköstä on pelaamatta kahden sarjakierroksen verran, Jaro on taulukossa neljäntenä. Jyväskyläläinen sarjakärki JJK on viiden pisteen päässä ja liigakarsijan paikalla olevaan Turun Palloseuraan pietarsaarelaisilla on matkaa neljän pisteen verran.