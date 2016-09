– Se on erikoista. Olen vanhin. Olen 21, Barkov sanoi World Cupin nettisivuilla.

NHL:n Floridan Panthersissa Barkov pelaa yhdessä 44-vuotiaan Jaromir Jagrin kanssa samassa ketjussa.

– Se on iso ero. Pelaan (Jaromir) Jagrin kanssa, hän on 65-vuotias ja nyt pelaan nuorempien kaverien kanssa. Olen melkein heidän ikäisensä, mutta tuntuu kuin olisin paljon vanhempi, Barkov vitsaili.

Aho nousi ykköskentän laidalle Jussi Jokisen tilalle Yhdysvaltoja vastaan pelatun harjoitusottelun kolmannessa erässä.

– Aho tuli meidän ketjuumme ja mielestäni aloimme pelata hyvin, aloimme liikuttaa kiekkoa ja liikuttaa jalkojamme, Barkov kehui.

Suomen kapteeni Mikko Koivun mielestä Barkov, Laine ja Aho tukevat toinen toisiaan.

– Kaikki kolme tuntevat toisensa ja sekin voi auttaa, että Patrik ja Sebastian voivat ruokkia toinen toisiaan ensimmäisessä turnauksessaan. He ovat pelanneet MM-kisoissa, mutta tämä on silti eri taso. Barkovilla on jo paljon NHL-kokemusta, joten hän voi sentterinä opettaa heitä. Minusta on hyvä, että kaikki nuoret kaverit ovat samassa ketjussa, Koivu sanoi.

STT