Joukkueen maalivahteina ovat Mikko Koskinen ja Juha Metsola. Lisäksi joukkueeseen valittiin muun muassa Tapparan kapteeni Jukka Peltola ja ruotsalaisseura Växjön hyökkääjä Olli Palola.

– Joukkueessa on myös pelaajia, jotka olivat tällä kaudella mukana jo Venäjän-turnauksessa. Esimerkiksi Henrik Haapala on taas mukana. Haluamme nähdä tällaisia pelaajia uudestaan. On mielenkiintoista nähdä, kuinka he nyt pelaavat, Marjamäki sanoi.

Ruotsin-maajoukkueturnaus Sweden Hockey Games kiekkoillaan 9.–12. helmikuuta.

– Menestyksennälkäinen joukkue on jälleen kasassa, vakuutti maajoukkueen GM Jere Lehtinen.

STT