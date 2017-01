Vielä ei tosin sairaalapäivystyksen jälkipyykki ole täysillä alkanut, sen verran korkealta ja kovaa on puhuttu. Faktat ja fiktiot ovat sekoittuneet rajusti keskenään. Paljon kielteistä ja mieliä pahoittavaa keskustelua on käyty.

Toisaalta yhteisöllisyyden tunnettakin on Pohjanmaalla koettu esimerkiksi yli kielirajan toteutuneessa suurmielenosoituksessa.

Pahimmat haavat saattavat olla ylimaakunnallisia. Eteläpohjalaisille on voinut jäädä jotakin hampaankoloon RKP käyttäytymisestä. Voi myös olla, että rannikolla on potilasvirtaa ja sitä kautta ruotsin kielen merkitystä ylikorostettu. Lisäksi on toki niin, että kieliryhmät keskustelevat paljon vain itsekseen. Lehtipuolella ainakin on vähän ihmisiä, jotka lukevat molempia Vaasan sanomalehtiä.

Vaasan seutu kävi kunniakkaan puolustustaistelun, joka ei jäänyt ilman tulosta ja jopa presidentillistä kannanottoa.

Ilmeinen kolhu Vaasan imagolle syntyi kaupungin saamasta laajasta huomiosta ruotsinkielisenä kaupunkina ympäri maata. Kaupungin vetovoima on laskenut reilusti muualla asuvien suomalaisten mielissä. Kaupungista muualle Suomeen muutto on selvästi lisääntynyt verrattuna kaupunkiin muuttoon muualta Suomesta. Vuonna 2016 Vaasasta tuli sisäisen muuttoliikkeen tappiokunta.

Kaupungin asukasluku on vuoden 2015 marraskuusta laskenut vuoden 2016 marraskuuhun 140 hengellä. Jotakin on tapahtunut ja jotakin pitäisi tehdä.

Kieli-imago on yksi asia, mutta koollakin on väliä. Ainoa asia mitä täällä voidaan tehdä, on kasvattaa kuntaliitoksilla asukasluku sellaiseksi, että kaupunki pääsee Suomen tilastokartalle. Sillä on merkitystä kaupungista syntyvälle mielikuvalle.

Vaasan paradoksi on se, että Vaasa on 70-prosenttisesti suomenkielinen kaupunki, mutta Vaasan seutu on liki puoliksi ruotsinkielinen. Tänne muuttajan pitää suhtautua ruotsin kieleen vähintään neutraalisti, kielifanaatikot eivät täällä viihdy.

Liitoksen puolestapuhujat löytyvät periaatteessa Vaasan suomenkielisistä ja isosta osasta Vaasan ruotsinkielisiä. Vastaan ovat sitten maaseudun ruotsinkieliset Mustasaaressa, Maalahdessa ja Vöyrillä.

Kuntaliitos Vaasan seudulle onnistuu ainoastaan silloin, kun ruotsinkieliset voivat luottaa siihen, että heidän tarpeensa huomioidaan. Tämä luottamuksen ilmapiiri syntyy vain silloin, kun soten jälkeisessä uudessa kunnassa RKP:llä on todellista valtaa.

Siksi seudulla pitää kuntaliitokseen saada mukaan Mustasaari, Vöyri ja Maalahti.

Tässä neliapilakunnassa ruotsinkielisiä on 38 800 ja suomenkielisiä vajaat 53 900. Vieraskielisiä olisi noin 6 500. Poliittisiin voimasuhteisiin heillä ei kuitenkaan ole vuosiin vaikutusta.

Viime kunnallis- ja eduskuntavaalien äänimäärien perusteella RKP saisi Vaasan 59 edustajan valtuustoon 27 paikkaa ja muille jäisi yhteensä 32. Neljä pikkuryhmää saisivat yhdestä kolmeen edustajaa ja isommat SDP, kokoomus ja persut 7 - 9 edustajaa. Jokainen kunnallispolitiikkaa seurannut ymmärtää, että RKP:llä olisi mainiot mahdollisuudet valita liittolainen enemmistön saamiseksi.

Kannattaako RKP:n vastustaa tällaista suurkuntaa, jossa sillä olisi lähes kaikki valta?

JARI JURKKA