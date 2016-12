Puolueväki kokoontui historiansa ensimmäistä kertaa lauantaina Vaasaan pitämään piirikokoustaan.

Tilaisuuden avannut Vaasan Jukka Mäkynen evästi heti piiriväkeä tulevia kunnallisvaaleja varten.

– Otetaan me-henki käyttöön. Gallupit saavat sanoa mitä tahansa, se on meistä itsestä kiinni, miten vaaleissa käy, Mäkynen kannusti Bock’sin panimoravintolassa pidetyssä kokouksessa

Puolueen menestys on tuonut taloudellisia resursseja. Niiden käyttöönotosta kertoi piirin uudelleen valittu puheenjohtaja Raimo Vistbacka.

– Jokaisesta ennen vuodenvaihdetta saadusta ehdokassitoumuksesta piiri maksaa 50 euroa yhdistykselle vaalityöhön, hän julisti.

Kokouksen vetonaulaksi saatu eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho puolestaan muistutti, mitä perussuomalainen vaalityö on.

– Tavallisten suomalaisen asioita ei ajeta isolla rahalla. Politiikkamme kannatus haetaan toreilta ja turuilta, ihmisiä kätellen ja heidän kanssaan jutellen, Terho vakuutti.

Kokouksessa yleisimmin käytetyt sanat olivat gallup ja valtamedia sekä vihervasemmisto. Sanoja ei käytetty myönteisessä mielessä.

Terhon poliittinen alustus ja sen jälkeiset yleisökysymykset kertoivat perussuomalaisten aktiivien tunnoista varsin hyvin.

Kansallismieliseen pohjavireeseen osasi jopa talon isäntä Sture Udd tarttua tervetuliaissanoissaan.

– En ole minkään puolueen jäsen, mutta te toitte politikkaan liikettä, mitä tarvitaan. Aloitetaan muutos käyttämällä jokainen 100 euroa kotimaisiin tuotteisiin. Täälläkin nämä mahtavat kivet ovat Alajärveltä ja baarissa ei ole käytetty ulkomaalaista puuta, vaan suomalaista leppää, isäntä kertoi ja sai päivän isoimmat aplodit.

Perussuomalaisten isona ongelmana tuntuu olevan suhde valtamediaan. Koalitiohallituksessa teot ovat aina kompromisseja.

Kun media ei halua välittää puolueen sanomaa ja oppositiokin kritisoi säälimättä, seurauksena on turhautuminen. Kannatuksenkin puolittuminen painaa aktiiveja.

– Pidetään pää kylmänä. Hallituksen käsittelyssä on ainakin 50 meidän esittämää asiaa. Oppositiossa ei saatu yhtäkään. Kyllä demarit pauhaavat iloisista roistoista, jotka ottavat köyhiltä ja antavat rikkaille. Heidän varjobudjettiinsa on kuitenkin ihan höttöä. Rahaa otettaisiin Sitralta ja Suomen Pankilta. Me estimme eläkeläisten asumistukileikkaukset ja korotimme pääomaveroa, Terho puolusti hallitusta.

Hallitusvastuuseen nousseen oppositiopuolueen edustajalle Suomen poliittisen järjestelmän muutoshitaus on tullut yllätyksenä.

Monipuoluehallituksen neuvottelut, lakimuutoksen valmistelu ja eduskuntakäsittely vievät aikaa.

– Meidän vaikutuksemme asioiden muuttamiseksi ei ole kirkastunut kansalle. Uudistuksista osa alkaa vaikuttaa vasta nyt ja monessa asiassa media toimii meitä vastaan. Olemme saaneet maahanmuuttopolitiikkaan järkeä ja tiukkuutta. Samoin on käynyt EU:n liittovaltiokehityksen estämisessä. Valtamedia ei kuitenkaan tästä meitä kiittele ja näin kansalle ei piirry oikeaa kuvaa saavutuksistamme, Terho analysoi.

Yli 60 kokousedustajaa kyseli innokkaasti. Monen mieltä painoi alhainen kannatus ja tehdyt leikkaukset.

Usko gallupeihin kuitenkin horjuu jo yleisesti, kuten Britannian ja Amerikan esimerkit osoittavat. Siksi ajatus jytkystä väreili monen mielessä.

JARI JURKKA