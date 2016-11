Suomen turvallisuustilanne on muuttunut melkoisesti viime vuosien aikana. Suojelupoliisin kurikkalaissyntyisen päällikön Antti Pelttarin mielestä turvallisuustilanteen muutos on ollut merkittävin Supon koko 67-vuotisen historian aikana.

Suurimmat syyt tilanteen järkkymiseen löytyvät Syyrian ja Irakin sodista sekä kiristyneistä tilanteista Ukrainassa ja Itämeren alueella.

Pelttarin mielestä Suomella on valmiudet vastata vastata mahdollisiin uhkiin perinteisten puolustustahojen, kuten armeijan, puolelta. Suomalaisen poliisitoiminnan hän listaa yhdeksi maailman tehokkaimmista.

Puolustuksen pahimmat aukot löytyvätkin tiedustelusta. Muutaman vuoden takaista ulkoministeriön verkkovakoilutapausta Pelttari pitää herätyksenä uuden aikakauden turvallisuusuhkaan.

Edellinen hallitus alkoi valmistella tiedustelulainsäädäntöä. Pelttari pitää lain valmistelemista elintärkeänä. Uusi laki antaisi Supolle toimivaltuudet siviilitiedusteluun sekä ulkomailla ja verkossa toimimiseen.

– On täysin selvää, että meillä täytyy olla olla oma kyky havaita Suomeen verkon kautta kohdistuvia vakavia hyökkäyksiä, Pelttari toteaa.

Laki parantaisi etenkin terrorismin torjuntaa.

– Jos Suomeen kohdistuvaa toimintaa tai henkilöä joudutaan selvittämään ulkomailta, meillä ei ole käytännössä toimivalmiuksia, vaan olemme muiden valtioiden kanssa tehtävän yhteistyön varassa, Pelttari havainnollistaa.

– Tämä ei ole Suomen kaltaisessa maassa kestävä tilanne.

Muutama viikko sitten oikeusministeriön työryhmä antoi raporttinsa perustuslain muuttamisesta, mitä uusi tiedustelulaki vaatii.

Perustuslakiin kajoaminen tarkoittaa lain valmistelun pitkittymistä vuosilla. Tämä ei ole viranomaisten mieleen, sillä laille olisi jo nyt pakottava tarve.

Supon toiveena on saada laki nopeutettuun käsittelyyn.

– Se ei ole helppoa. Nopeutettu käsittely edellyttää noin viiden kuudesosan enemmistöä eduskunnasta, Pelttari sanoo.

Terrorismin torjunta vie entistä suuremman osan Supon ajasta, noin 40 prosenttia.

Neljä vuotta sitten Supon tiedossa oli hieman alle 200 henkilöä, joilla oli yhteyksiä kansainväliseen terrorismiin. Tällä hetkellä lukumäärä on yli 300.

Lisäksi nykytilanteesta tekee uhkaavamman se, että nyt lähes neljänneksellä kohdehenkilöistä on taustaa terroristijärjestöihin kuulumisesta tai koulutuksesta. Vuonna 2012 vastaava luku oli nolla.

Tähän mennessä Suomesta on lähtenyt Syyriaan lähes 80 radikalisoitunutta henkilöä. Kyseinen ryhmittymä on hajanainen koostuen kolmentoista maan kansalaisista.

Heistä noin 20 on menehtynyt ja toiset 20 palannut takaisin Suomeen.

– Huolestuttavaa on se, että lähtijöistä yli puolet on asunut koko elämänsä Suomessa, eli he ovat radikalisoituneet Suomessa asuessaan, Pelttari sanoo.

Viime aikoina myös sisäiset ääriliikkeet ovat aktivoituneet Pohjoismainen Vastarintaliike etunenässä.

Pelttari on tilanteesta huolissaan, muttei pidä kehitystä demokratiaa uhkaavana, sillä järjestön jäsenmäärät ovat pieniä. Konfliktin uhka liittyy lähinnä paikallistasolla sattuviin yhteenottoihin muiden järjestöjen kanssa.

– Tilanteemme on muihin Pohjoismaihin verrattuna selkeästi parempi, Pelttari toteaa.

PASI LAPINKANGAS