Sairaalapäivystystä koskevaan päätöksentekoon liittyy niin paljon huhuja.

Orpo toteaa moneen kertaan, että hallitus on ollut esityksissään ja päätöksissään yksimielinen. Siitäkin, että laajan päivystyksen sairaaloita on vain 12.

– On epäreilua syyttää kokoomusta niistä päätöksistä, jotka on tehty yhdessä hallituspuolueiden kanssa. Minusta on erittäin ikävää, että tätä on yritetty kaataa kokoomuksen piikkiin.

Siksi hän haluaa kertoa Pohjalaisen erikoishaastattelussa sekä oman kantansa että puolueen puheenjohtajana selvittää asiaa lehden lukijoille.

Vaasan seudulta on oltu ministeriin runsaasti yhteydessä.

Erityisesti päivystyksen laajuus, leikkaustoiminnan keskittäminen muualle ja ruotsinkieliset palvelut ovat huolestuttaneet rannikon pohjalaisia.

– Olen keskustellut useiden asiantuntijoiden kanssa ja pyrkinyt muodostamaa kuvan, mistä tässä on kyse, Orpo toteaa.

Hän ymmärtää, että sairaalapalvelujen menettäminen herättää pelkoja. Hän on kuitenkin vakuuttunut siitä, että päivystys säilyy lähes nykyisellään Vaasan keskussairaalassa.

– Tilanne ei ole niin huono kuin on annettu ymmärtää.

Juuri voimaan tulleeseen terveydenhuoltolakiin on kirjattu, että erityisvastuualueella on mahdollisuus sopia alueella toimivan yhteispäivystyksen yksikön laajuudesta niin, että palvelujen saatavuus ja kielelliset oikeudet turvataan sekä päivystyspisteiden väliset välimatkat otetaan huomioon.

– Olen pyytänyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä kutsumaan Vaasan, Porin ja Turun neuvotteluun, jossa haetaan ratkaisua päivystystoiminnan ja palvelutason turvaamiseksi. Sieltä on tullut hyvin myönteistä valoa tähän, Orpo kertoo.

– Kyse ei ole ollenkaan siitä, ettenkö minä ja muut ymmärrettäisi sitä, että välimatkojen pitää pysyä kohtuullisina. Vaasa tarvitsee mahdollisimman laajan päivystyksen.

Orpon mukaan hän ja kokoomus ovat sitoutuneet siihen, että palvelut säilyvät Vaasassa lähes ennallaan ja kielelliset oikeudet turvataan.

– Presidentti sanoi, että kielelliset oikeudet on turvattava ja olen ehdottomasti samaa mieltä.

Orpo ei usko, että sairaalapäätöksellä on suurta vaikutusta puolueen kannatukseen kuntavaaleissa.

– Kun nähdään, mikä päätöksen todellinen vaikutus on, pelot ovat olleet isompia kuin todellisuus.

Kuntavaalit ovat kuitenkin jo tänä keväänä ja sairaalapäätöksen vaikutukset nähdään vasta muutaman vuoden sisällä.

– Se riippuu, mitä niistä kerrotaan. Jos kerrotaan näitä asioita, joita minä kävin läpi ja jotka mielestäni vahvistavat sen, että Vaasan palvelutarjonta ei tule paljon muuttumaan, vauriot jäävät pienemmiksi, Orpo sanoo.

Entä leikkauksien keskittäminen?

Orpo kertoo, että ensi viikolla Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen luovuttaa raportin leikkaustoiminnan keskittämisestä sosiaali- ja terveysministeriölle.

– Minulla on sellainen käsitys, ettei raportissa tulla esittämään suuria muutoksia leikkaustoiminnan laajuuteen Vaasassa.

Syyskuussa julkaistussa edellisessä raportissa Virolainen oli vielä keskittämässä leikkauksia rajusti yliopistosairaaloihin sekä laajan päivystyksen sairaaloihin.

Onko siinä tapahtunut merkittävä muutos?

– En halua nyt ennakoida sen enempää sitä raporttia, mutta käymieni keskustelujen perusteella oletukseni on, että se tukee Vaasan sairaalaa. Se nähdään ensi viikolla.

Miksi uudistus tehdään, jos juuri mitään ei muutu?

– Vaasa ei ole ainut kaupunki Suomessa, jota tämä koskee. Leikkaustoimintaa on muistaakseni 60 sairaalassa.

Tarkoittaako se, että muualta vähenee palveluja, mutta Vaasasta ei?

– Leikkaustoimintoja tullaan keskittämään. Kyllähän Vaasassakin kyse on aivan erityisosaamisen vaativista leikkauksista. Alueelliset sairaalakohtaiset erot täytyy kuitenkin ottaa huomioon ja Vaasan tilanne on siinä mielessä hyvä, Orpo vakuuttaa.

