Vershbow on maailman turvallisuuspolitiikan raskassarjalainen: vaikuttanut Yhdysvaltain suurlähettiläänä Natossa, Moskovassa ja Soulissa – siellä missä jännitteet ovat suurimpia.

Kun Vershbow’n kaltainen henkilö vierailee Helsingissä, hän tapaa Suomen ulkopolitiikkaa johtavan tasavallan presidentin.

Suomalaisella lehdistöllä ei ole juuri koskaan mahdollisuutta esittää suoria kysymyksiä Yhdysvaltain tai Naton turvallisuuspolitiikan ykkösnimille – ja Vershbow on molempia. Ei ainakaan siten, että meitä askarruttaviin kysymyksiin saisi perusteellisia vastauksia.

Vershbow on oikea mies kertomaan, mitä Nato tarkoittaa kriisiajan konsultaatioilla Suomen ja Ruotsin kanssa. Norjalainen Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg mainitsi konsultaatiot heinäkuussa STT:n ja muiden pohjoismaisten tietotoimistojen sähköpostihaastattelussa, mutta niiden sisältö jäi avoimeksi. Pelkkä konsultaatioiden mahdollisuus nousi isoksi uutiseksi.

Vershbow’n viesti on konkreettinen: Suomi ja Ruotsi voisivat tulla mukaan Naton sotilaallisiin vastatoimiin, jos Itämerellä puhkeaisi kriisi. Ja mikä vielä painavampaa: saada liittokunnalta apua.

– Yksi periaatteistamme kumppaneidemme kanssa on ollut 1990-luvulta lähtien, että jos kumppanimaa tuntee turvallisuutensa uhatuksi, se voi pyytää liittokunnalta konsultaatioita. Ne tapahtuvat normaalisti suurlähettilästasolla, jossa olisivat mukana 28 Nato-maiden lähettilästä ja kumppanimaan lähettiläs.

Suomi on Vershbow’n mukaan sidottu Naton rakenteisiin syvällisemmin kuin vain jalojen periaatteiden tasolla. Hän painottaa, että ero kumppanuuden alkuaikoihin on merkittävä.

– Konsultaatiot ovat tulleet jatkuvaksi toiminnaksi Suomen ja Naton välillä. Arvioimme yhdessä uhkia Itämeren alueella ja harjoittelemme kriisinhallintaa.

– Jos todellinen kriisi tulee, meillä on jo olemassa säännölliset kanavat. Se on meillä lähes verissä, että meillä voi olla konsultaatioita. Jos Suomelta tulisi muodollinen pyyntö, Pohjois-Atlantin neuvosto kokoontuisi muodossa 28+1. Menettely ei eroaisi siitä, mitä Naton jäsenmaa voi tehdä. Meillä on sopimuksessamme 4. artikla, johon Turkki on vedonnut muutaman kerran ohjus- tai terrorihyökkäysten jälkeen. Kriisi Krimillä aiheutti konsultaatioita. Nostimme esille neljännen artiklan sisällön Puolan pyynnöstä. Puolalaiset halusivat Naton neuvoston hätäkokoukseen, Vershbow havainnollistaa.

Vaikka Suomi ei nauti Naton 5. artiklan antamia turvatakuita, valtionjohto voi kriisin uhatessa aloittaa Nato-maiden kanssa 4. artiklan kaltaiset konsultaatiot. Naton 4. artikla kuuluu seuraavasti: "Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään aina, kun sopimuspuolen mielestä jonkun sopimuspuolen alueellinen koskemattomuus, poliittinen itsenäisyys tai turvallisuus on uhattuna."

Virallisesti Suomi vetoaisi rauhankumppanuuden konsultaatiopykälään tai laajennetun kumppanuuden etuihin, jotka kirjattiin kesällä 2014 Partnership Interoperability Initiative -asiakirjaan.

– Suomella, Ruotsilla, Australialla, Georgialla ja Jordanialla on edistyneinä kumppanimaina erityisstatus kriisikonsultaatioihin osallistumisessa. Jos kriisi johtaa Naton vastatoimiin tai jos Nato harkitsee vastatoimia, Suomella, Ruotsilla ja muilla edistyneillä kumppanimailla olisi vaihtoehtona osallistua vastatoimien suunnitteluun, jos ne sitä toivoisivat, Vershbow sanoo.

Naton johdossa lähdetään siitä, että Suomi ja Ruotsi voisivat osallistua Naton vastaoperaatioihin, jos Itämerellä puhkeaa kriisi. Naton rauhankumppanuusasiakirjan 8§:n mukaan Nato konsultoi kaikkia rauhankumppaneita, jotka kokevat alueellisen koskemattomuutensa, poliittisen itsenäisyytensä tai turvallisuutensa uhatuksi.

Keväällä Suomi ja Ruotsi osallistuivat Naton päämajassa Brysselissä CMX-harjoitukseen, jossa Nato torjui eri sodankäynnin palasista muodostunutta hybridiuhkaa Itämerellä.

Vershbow arvioi, että Nato auttaisi kriisissä Suomea

Naton sotilastermeillä ilmaistuna Vershbow kutsuu kriisin vastatoimissa Suomea ja Ruotsia "mahdollisiksi operatiivisiksi kumppaneiksi" (engl. potential operational partners). Naton neuvosto päättäisi Suomen ja Ruotsin ottamisesta mukaan Naton vastatoimiin puolustusliiton sotilaskomitean suosituksesta.

– Kyse on vapaaehtoisesta valinnasta. Ketään, etenkään kumppaneita, ei vaadita osallistumaan, Vershbow sanoo.

Vershbow arvioi, että Nato auttaisi kriisissä Suomea.

– Se on todellakin mahdollista esimerkiksi silloin, jos Itämerellä on kriisi, joka hyvinkin saattaa vaikuttaa yhtä hyvin Nato-liittolaisiin kuin Suomeenkin. Nato saattaisi päättää vastata kriisiin sekä suojelemalla liittolaisia että auttamalla läheistä kumppania. Päätös perustuisi olosuhteisiin, ja kuten kaikkeen Natossa, siihen vaadittaisiin konsensusta.

– Olemme kehittäneet niin läheisen suhteen, että olen varma siitä, että liittolaiset olisivat halukkaita auttamaan Suomea jollain tavalla, hän toteaa.

Vershbow hakee Suomen ja Ruotsin auttamiseen vertauskohdan Balkanilta, missä Nato painosti ilmapommituksillaan serbejä sotatoimien lopettamiseen Bosnia ja Hertsegovinassa vuonna 1995 ja Kosovossa vuonna 1999.

– Kysymys olisi liittolaisten hyvästä tahdosta ja konsensuksesta, mutta olemme auttaneet ennenkin. Jos tarkastelemme kriisejä Balkanilla 1990-luvulla, niin meitä ei pyydetty puuttumaan niihin, mutta katsoimme, että turvallisuutemme oli kietoutunut alueen maiden turvallisuuteen, erityisesti Bosnia ja Hertsegovinan ja Kosovon.

Washingtonissa palvellessaan Vershbow on vaikuttanut presidentin erityisneuvonantajana ja apulaispuolustusministerinä. Ennen viimeisintä Nato-pestiään hän vastasi kolmen vuoden ajan Yhdysvaltain turvallisuus- ja puolustuspolitiikan koordinoinnista suhteessa eurooppalaisiin valtioihin ja järjestöihin, mukaan lukien Nato.

Vershbow on henkilö, joka on perillä ydinaseiden merkityksestä Euroopassa ja Itämerellä.

Painajaisskenaariona Natossa pidetään sitä, että Venäjä yrittää panssarijoukoilla vyöryä Baltian yli rannikolle asti muutamassa päivässä ja samalla uhkaa länsimaita ydinaseiden käytöllä, elleivät nämä taivu neuvottelupöytään. Asian kertoi keväällä Lännen Medialle korkea-arvoinen Nato-lähde.

– Valitettavasti Krimille hyökkäyksestä lähtien on näyttänyt siltä, että Venäjä panee lisääntyvässä määrin luottonsa ydinaseisiin. Venäjä on ottanut demonstratiivisia askeleita simuloimalla harjoituksissaan skenaarioita, joissa he käyttäisivät ydinaseita. He ovat tehneet tämän lähettääkseen poliittisen viestin ja pelotellakseen avoimesti naapureitaan, Vershbow arvioi.

Vershbow toteaa kokeneen diplomaatin rauhallisuudella olevansa erinomaisen tietoinen pahimmista skenaarioista – siitä, että venäläiset voisivat käyttää lyhyen kantaman ydinaseita taktisena painostusaseena Itämeren alueella.

– Teimme Varsovan huippukokouksessa hyvin selväksi, että mikä tahansa ydinaseiden käyttö Venäjän tai jonkun muun vastapuolen toimesta muuttaisi perustavanlaatuisesti konfliktin luonteen. Heillä ei pitäisi olla harhakuvitelmia, että he voisivat ryhtyä ydinaseita käyttämällä johonkin, jota he kutsuvat de-eskalaatioksi [konfliktin lieventämiseksi/rajoittamiseksi]. Se oli vahva julkilausuma, jonka toivomme Venäjän ymmärtävän ja saavan venäläiset luopumaan yrittämästä sen kaltaisia skenaarioita.

Kysymys vastaiskusta siirtyy alueelle, josta ei puhuta julkisesti. Vershbow’n äänensävy on kuitenkin huomattavan päättäväinen.

– En aio sanoa tarkasti, mitä tapahtuisi, mutta perusajatus on, että Venäjän ei pidä ajatella ydinaseiden käyttöä realistisena keinona de-eskaloida konfliktia.

Viron Nato-jäsenyys sitoo Suomea aiempaa voimakkaammin Natoon, joka valmistelee pataljoonan, noin 1 000 sotilaan, sijoittamista jokaiseen Baltian maahan ja Puolaan.

Nato-pataljoona on pienin itsenäiseen taistelutoimintaan kykenevä osasto. Sen runkona on yleensä noin tuhannen miehen jalkaväkipataljoona, täydennettynä tarvittavilla vahvistuksilla (esim. panssareilla, tykistöllä, ilmatorjunnan elementeillä, pioneereilla jne.).

Kyynikot ovat arvelleet, ettei 1 000 Nato-sotilasta Virossa olisi ennaltaehkäisevä pelote.

– Teimme paljon analyyseja sotilasneuvojen perusteella. Uskomme, että pataljoonan vahvuiset taisteluyksiköt vahvistavat pelotetta.

– Pelote ei välttämättä vaadi kaikkien laajan hyökkäyksen torjuntaan tarvittavien joukkojen paikallaoloa siten, kuin joukkomme olivat kylmän sodan ajan Saksan rajalla. Pelote vaatii riittävää kykyä, joka saa potentiaalisen vastapuolen muuttamaan laskelmiaan ja tekemään johtopäätöksen, että hyökkäyksestä koituisi sille enemmän menetyksiä kuin hyötyjä. Hyvin varustetut pataljoonat toimivat isäntämaiden jatkuvasti kehittyvien joukkojen kanssa. Niillä on kyky aiheuttaa todellisia sotilaallisia tappioita hyökkääjälle, ja ne antavat vastarinnalle aikaa vahvistusten tuomiseen, Vershbow korostaa.

– Ei pidä unohtaa, että neljän pataljoonan lisäksi amerikkalaisten raskaan prikaatin pääjoukot viettävät suurimman osan ajastaan Puolassa ja sen loput osat kiertävät itäisellä sivustalla. Vahvistuksia on saatavissa yhtä hyvin läheltä kuin kauempaa lännestä, Vershbow painottaa Naton pystyvän puolustamaan Baltiaa.

Nato investoi Lännen Median tietojen mukaan satoja miljoonia euroja infrastruktuurin parantamiseen Baltiassa, jotta rautateiden, satamien ja lentokenttien kunto mahdollistaa apujoukkojen kuljettamisen perille.

– Kyllä. Meneillään on infrastruktuurin parantaminen tien avaamiseksi pataljoonille ja toisen aallon vahvistuksille. Jotkin investoinnit rahoitetaan kollektiivisesti, Vershbow vahvistaa.

Ehkä joukkojen koolla ei ole merkitystä, vaan ainoastaan sillä, että ne ovat Baltiassa. Uskaltaisivatko venäläiset ikinä ampua sotilasta, jonka olkavarressa on Naton merkki? Kysymys on kiinnostava, koska Vershbow’n vastaus auttaa suomalaisia pohtimaan, olisiko Nato-jäsenyys paras tae itsenäisyydellemme.

– Kyse ei ole pelkän Nato-lipun merkityksestä. En usko venäläisten hakevan suoraa yhteenottoa Naton kanssa edes tänä päivänä, mutta kun pataljoonat ovat paikalla, venäläiset tietävät, että jos he hyökkäävät, he eivät ammu vain latvialaisia, liettualaisia tai virolaisia vaan myös saksalaisia, brittejä, amerikkalaisia, kanadalaisia, hollantilaisia ja muita. He hyökkäisivät koko Natoa vastaan. Siksi sanon pelotetta riittäväksi. Jos venäläiset ovat rationaalisia, he eivät ensinnäkään hyökkää, Vershbow arvioi.

Suomalaiset ovat pohtineet kuumeisesti, auttaisimmeko veljesmaa Viroa tosipaikassa.

– Suomella ei olisi Naton 5. artiklan kaltaista velvoitetta auttaa, mutta EU-kumppaneilla on läheiset poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset yhteydet. Henkilökohtaisesti arvioin, että Suomi erittäin todennäköisesti auttaisi Viroa, Vershbow uskoo.

LAURI NURMI